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Александр Мешков: «15-летие БГК мы встречаем достойно и с высоко поднятой головой»

18.04.2017 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Основатель БГК имени А.П Мешкова Александр Мешков рассказал о том, как клуб дал о себе знать в Европе.

«Сейчас уже весь гандбольный мир знает, что есть такой клуб. Как пишут латиницей за границей – HC Meshkov Brest. Так что за границей клуб знают не как БГК. Это тоже приятно и хорошо. Путь этот был тернист и непрост. Нам приходилось методом проб и ошибок подбирать людей и создавать ту команду, которая у нас есть сейчас. 15-летие клуба мы встречаем очень хорошей командой менеджеров. У нас такой команды никогда не было. И такого состава команды – у нас тоже никогда не было. Поэтому 15 лет мы встречаем очень достойно. С высоко поднятой головой.

Мы молоды, но очень амбициозны. Я три года назад поставил цель – победить в Лиге чемпионов. Т.е выиграть главный гандбольный клубный турнир. Кто-то отнесся скептически, кто-то посмеялся. Но, думаю, что после этого года, когда мы второй сезон подряд вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в истории Беларуси – это единственный клуб, кто два года подряд выходит в плей-офф Лиги чемпионов, то, думаю, что люди уже задумались: «А что будет если они, не дай бог, и в самом деле выиграют Лигу чемпионов?», – сказал Мешков в фильме ОНТ «Клуб Мешкова: больше, чем гандбол».

 
 
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Основатель БГК имени А.П Мешкова Александр Мешков рассказал о том, как клуб дал о себе знать в Европе.

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