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«Беларусь 5» покажет два матча из 4-го тура: «Ислочь» – «Гомель» и «Шахтер» – «Динамо» Брест
18.04.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал «Беларусь 5» покажет два матча из программы четвертого тура чемпионата Беларуси.
Среди них
Начало трансляции в 18.55.
Также в программе передач значится встреча «Шахтер» – «Динамо» Брест. Матч пройдет 22 апреля и начнется в 19.30.
Стоит отметить, что матч «Крумкачы» – БАТЭ отсутствует в программе передач на 21 апреля. На 18.50 «Беларусь 5» запланирована трансляция хоккейного матча Евровызова
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Телеканал «Беларусь 5» покажет два матча из программы четвертого тура чемпионата Беларуси.
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