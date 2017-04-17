﻿ «Беларусь 5» покажет два матча из 4-го тура: «Ислочь» – «Гомель» и «Шахтер» – «Динамо» Брест. 21.by
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«Беларусь 5» покажет два матча из 4-го тура: «Ислочь» – «Гомель» и «Шахтер» – «Динамо» Брест

18.04.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеканал «Беларусь 5» покажет два матча из программы четвертого тура чемпионата Беларуси.

Среди них игра «Ислочь» – «Гомель», которая пройдет 23 апреля на стадионе ФК «Минск» по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 127/3.

Начало трансляции в 18.55.

Также в программе передач значится встреча «Шахтер» – «Динамо» Брест. Матч пройдет 22 апреля и начнется в 19.30.

Стоит отметить, что матч «Крумкачы» – БАТЭ отсутствует в программе передач на 21 апреля. На 18.50 «Беларусь 5» запланирована трансляция хоккейного матча Евровызова Беларусь – Швеция.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Телеканал «Беларусь 5» покажет два матча из программы четвертого тура чемпионата Беларуси.

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