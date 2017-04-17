Телеканал «Беларусь 5» покажет два матча из программы четвертого тура чемпионата Беларуси.

Среди них игра «Ислочь» – «Гомель» , которая пройдет 23 апреля на стадионе ФК «Минск» по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 127/3.

Начало трансляции в 18.55.

Также в программе передач значится встреча «Шахтер» – «Динамо» Брест. Матч пройдет 22 апреля и начнется в 19.30.