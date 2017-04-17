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"Крумкачы" разыграют Audi на матче против БАТЭ
18.04.2017 14:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" объявил о розыгрыше брендированного игрушечного автомобиля Audi на матче против борисовского БАТЭ, сообщили Sputnik в пресс-службе "воронов".
Поединок "Крумкачы" — БАТЭ в рамках четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу состоится в пятницу, 21 апреля, на стадионе ФК "Минск". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
"В пятницу на матче
Розыгрыш состоится в перерыве.
Ранее брестское "Динамо" на матче с борисовчанами разыграло среди болельщиков настоящий автомобиль — Renault. Однако, счастливчик намерен продать машину, если это будет возможно.
Напомним, после трех туров "Крумкачы" занимают девятое место — в активе команды четыре очка. Действующий чемпион страны опережает минчан на два балла и располагается на восьмой позиции. Лидирует гродненский "Неман" (семь очков).
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Ранее авто было разыграно на матче "Динамо-Брест" - БАТЭ, "вороны" решили не отставать и объявили свою акцию.
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