Бывший главный тренер брестского «Динамо» Владимир Геворкян рассказал о развитии команды после прихода в клуб иностранных инвесторов.

«Лично меня интригует, на каком месте брестчане закончат первый круг. Почему? Потому что сейчас от Бреста есть только, по сути, название. Руководство клуба не из этого города, 99 процентов игроков тоже. Хорошо, если команда будет показывать результат. Тогда переживать болельщикам не за что. А если механизм застопорится, забарахлит? Какой тогда вывод сделает руководство клуба и примет ли меры? И как в таком случае дальше развиваться?

Конечно, можно выдать тренерам карт-бланш и подождать год-два, пока команда окончательно нащупает свою игру и станет давать какой-то результат. Но пойдет ли руководство на такой шаг? Как отнесутся болельщики? К примеру, раньше на футбол в Бресте ходило намного меньше людей, но играли в те времена все свои. Поэтому люди и заполняли трибуны. Сегодня же играют, образно говоря, чужие. Поэтому в таком случае результат нужно требовать уже сегодня.

В этом же контексте можно вспомнить «Анжи». Махачкалинцы купили еще более классных игроков, но толком ничего выиграть с этим звездным составом так и не сумели. Прошло несколько лет и все свернулось. Клуб сменил вектор развития, начал делать ставку на своих воспитанников. Если бы эти финансы пошли на развитие инфраструктуры, то ситуация была бы абсолютно иная. Поэтому, если вдруг из Бреста уйдут инвесторы, придется опять начинать строить новую команду», – сказал Геворкян в интервью «Спортивной панораме».