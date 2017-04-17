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Кирилл Устименко: «Матч с Беларусью был особенным для меня»

18.04.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь юниорской сборной России (U18) Кирилл Устименко, который является уроженцем Гомеля, прокомментировал победу над Беларусью (4:1) в матче ЮЧМ.

«Хорошая игра, парни вначале где-то расслабленно играли, а потом уже собрались. Ко всем матчам на турнире настраиваюсь очень серьезно. Матч был особенный для меня, было волнительно, но потом все прошло. Из белорусов знаю Андрея Грищенко, Евгения Ющенко, Игоря Мартынова, мы с ними в детстве играли.

Пропущенная шайба? Они нацелено шли на ворота и забили гол. Это не истинная сила сборной России, мы можем играть намного увереннее», – сказал Устименко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вратарь юниорской сборной России (U18) Кирилл Устименко, который является уроженцем Гомеля, прокомментировал победу над Беларусью (4:1) в матче ЮЧМ.

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