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Биатлон: Сыман больше не будет тренировать мужскую сборную

18.04.2017 15:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Василий Большаков сменит Александра Сымана на посту старшего тренера мужской биатлонной команды Беларуси, сообщает "Биатлон online".

Во вторник в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" состоялось заседание Республиканского тренерского совета. На совещании были заслушены доклады старших тренеров женской и мужской сборных Федора Свободы и Александра Сымана.

"Коллегией Министерства спорта выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Так же было внесено предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной (Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым)", — говорится в сообщении.

Вместо Сымана предложена кандидатура Василия Большакова, который ранее возглавлял юниорскую команду. "Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант", — пишет "Биатлон online".

Кроме того, в повестке дня значился вопрос комплектации национальной сборной. Так, в женскую команду вошли шесть спортсменок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич. В мужскую попали семь биатлонистов: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.

Отмечается, что Дмитрий Абашев и Мария Панфилова были выведены из состава команды. 

 
Теги: Минск
 
 
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Выступление мужской команды в минувшем сезоне под руководством Сымана было признано не удовлетворительным, вместе с ним уйдет и тренер Сергей Некрасов.

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Большаков сменит Сымана на посту старшего тренера сборной Беларуси, Абашев и Панфилова выведены из команды
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