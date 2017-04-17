МИНСК, 18 апр — Sputnik. Василий Большаков сменит Александра Сымана на посту старшего тренера мужской биатлонной команды Беларуси, сообщает "Биатлон online" .

Во вторник в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" состоялось заседание Республиканского тренерского совета. На совещании были заслушены доклады старших тренеров женской и мужской сборных Федора Свободы и Александра Сымана.

"Коллегией Министерства спорта выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Так же было внесено предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной (Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым)", — говорится в сообщении.

Вместо Сымана предложена кандидатура Василия Большакова, который ранее возглавлял юниорскую команду. "Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант", — пишет "Биатлон online".

Кроме того, в повестке дня значился вопрос комплектации национальной сборной. Так, в женскую команду вошли шесть спортсменок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич. В мужскую попали семь биатлонистов: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.

Отмечается, что Дмитрий Абашев и Мария Панфилова были выведены из состава команды.