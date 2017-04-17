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Мозырский «Монтажник» не выступит во второй лиге, команду заменит речицкий «Спутник»
18.04.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мозырский монтажник за несколько дней до старта чемпионата Беларуси во второй лиги
Его заменит речицкий клуб «Спутник».
Напомним, в новом сезоне второй лиги выступит 14 команд.
Расписание 1-го тура (22 апреля):
Виктория (Марьина Горка) – СДЮШОР-8 ( Гомель)
Узда – Молодечно-ДЮСШ-4
Энергетик-БГАТУ (Минск) – СМИавтотранс ( Смолевичи)
Чисть – ЮАС ( Житковичи)
Ошмяны – СДЮШОР-3 (Пинск)
ДЮСШ-ДСК (Гомель) – Любань
Спутник (Речица) – Клецк
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Мозырский монтажник за несколько дней до старта чемпионата Беларуси во второй лиги снялся с турнира.
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