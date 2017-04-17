﻿ Мозырский «Монтажник» не выступит во второй лиге, команду заменит речицкий «Спутник». 21.by
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Мозырский «Монтажник» не выступит во второй лиге, команду заменит речицкий «Спутник»

18.04.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мозырский монтажник за несколько дней до старта чемпионата Беларуси во второй лиги снялся с турнира.

Его заменит речицкий клуб «Спутник».

Напомним, в новом сезоне второй лиги выступит 14 команд.

Расписание 1-го тура (22 апреля):

Виктория (Марьина Горка) – СДЮШОР-8 ( Гомель)

Узда – Молодечно-ДЮСШ-4

Энергетик-БГАТУ (Минск) – СМИавтотранс ( Смолевичи)

Чисть – ЮАС ( Житковичи)

Ошмяны – СДЮШОР-3 (Пинск)

ДЮСШ-ДСК (Гомель) – Любань

Спутник (Речица) – Клецк

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мозырский монтажник за несколько дней до старта чемпионата Беларуси во второй лиги снялся с турнира.

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