|
Эдуард Дубров: «Шамко и Шакутин на занятии сборной? Тренировочного процесса не было – только хождение по корту в цивильной форме. Так немножко не делается»
18.04.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением о приходе Александра Шамко и Александра Шакутина на тренировку команды.
«Я не знаю, чего они добивались и какой эффект имела их встреча с теннисистками. Видимо, хотели быть поближе к спортсменам. Видеть ситуацию, руководить ей и воздействовать.
Правда, из-за того, что пришла очень большая делегация, тренировочного процесса, считаю, не было — только хождение по корту в цивильной форме. Туда-сюда. Отрыв от производства. Так немножко не делается. Процесс становится неуправляемым, а эффект — отрицательный. Теннис — такой вид спорта, который требует постоянной концентрации. Решили перейти на отработку подачи, чтобы с пользой использовать время», – сказал Дубров.
Напомним, женская сборная Беларуси 22 и 23 апреля поспорит со швейцарками за право сыграть в финале Кубка Федерации в свой первый сезон в Мировой группе. Матч пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эдуард Дубров: «Шамко и Шакутин на занятии сборной? Тренировочного процесса не было – только хождение по корту в цивильной форме. Так немножко не делается»
Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением о приходе Александра Шамко и Александра Шакутина на тренировку команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии