Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением о приходе Александра Шамко и Александра Шакутина на тренировку команды.

«Я не знаю, чего они добивались и какой эффект имела их встреча с теннисистками. Видимо, хотели быть поближе к спортсменам. Видеть ситуацию, руководить ей и воздействовать.

Правда, из-за того, что пришла очень большая делегация, тренировочного процесса, считаю, не было — только хождение по корту в цивильной форме. Туда-сюда. Отрыв от производства. Так немножко не делается. Процесс становится неуправляемым, а эффект — отрицательный. Теннис — такой вид спорта, который требует постоянной концентрации. Решили перейти на отработку подачи, чтобы с пользой использовать время», – сказал Дубров.

Напомним, женская сборная Беларуси 22 и 23 апреля поспорит со швейцарками за право сыграть в финале Кубка Федерации в свой первый сезон в Мировой группе. Матч пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены».