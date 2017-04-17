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Александр Шакутин: «Рано или поздно мы – женская команда – станем чемпионами мира по теннису»

18.04.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин поделился ожиданиями от матча женской команды против Швейцарии.

«Знаю, что мы выйдем в финал. Посмотрите на наших девочек! Как же в них можно не верить? Рано или поздно мы — женская команда — станем чемпионами мира по теннису.

Я же объявил этот год самым успешным в истории белорусского тенниса, слышали? Господин министр не даст соврать, заявил об этом еще прошлым летом. Поэтому не подведите, чтобы потом мне не было стыдно за свои слова (обратился к Лапко и Соболенко – прим.). Что будем делать в 2018 году, если 2017-й самый успешный? Добавлять, а как же? Не хотим останавливаться.

Азаренко? Обсуждали с Викой то, где она будет во время матча со Швейцарией. Спросил ее: «Ты будешь сидеть на виповской трибуне или с командой?» — «Я хочу быть вместе с командой», — ответила она. Вика — звезда, у нее хороший имидж в теннисном мире и в белорусском спорте. Каждое ее слово улавливается другими девочками. Думаю, и самой Вике приятнее быть в команде, а не вне ее», – сказал Шакутин.

Напомним, поединок за право сыграть в финале Кубка Федерации состоится 22 и 23 апреля.

 
 
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Председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин поделился ожиданиями от матча женской команды против Швейцарии.

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