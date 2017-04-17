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Опимах сменит Бурбу на должности замдиректора минского «Динамо»
18.04.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В руководстве минского «Динамо» произошли изменения.
Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Сергей Опимах, заместителем генерального директора по экономическим вопросам стал Дмитрий Нагайченко.
Ранее должность замдиректора занимал Павел Бурба.
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В руководстве минского «Динамо» произошли изменения.
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