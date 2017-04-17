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Опимах сменит Бурбу на должности замдиректора минского «Динамо»

18.04.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В руководстве минского «Динамо» произошли изменения.

Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Сергей Опимах, заместителем генерального директора по экономическим вопросам стал Дмитрий Нагайченко.

Ранее должность замдиректора занимал Павел Бурба.

По словам гендиректора «Динамо» Анатолия Курильца, Бурба решил не продлевать контракт с клубом.

 
 
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В руководстве минского «Динамо» произошли изменения.

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