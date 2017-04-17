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«Динамо» Минск – «Неман». Перед игрой выступит Кулинкович

18.04.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» примет «Неман».

В ходе предматчевого шоу для зрителей выступит участник группы «Нейро Дюбель» Александр Кулинкович.

Напомним, поединок состоится 22 апреля и начнется в 16.00 по белорусскому времени.

 
 
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В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» примет «Неман».

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