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Игропуло подписал двухлетний контракт с БГК имени Мешкова
18.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова подписал контракт с российским правым полусредним Константином Игропуло.
Трудовое соглашение вступит в силу с июля 2017 года и рассчитано на два сезона.
Гандболист выступал за ставропольский «Виктор-СКА» (2000-2001, 2004-2005), греческий «Панеллионис» (2001-2004), российский клуб «Чеховские медведи» (2005-2009), испанскую «Барселону» (2009-2012), немецкий «Берлин» (2012-2015). С 2015 года защищает цвета датского «Колдинга».
В составе сборной России Игропуло играл на Олимпиаде-2008 в Пекине – 6 место (36 мячей).
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БГК имени Мешкова подписал контракт с российским правым полусредним Константином Игропуло.
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