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Сергей Усанов: «Отсутствие Плэтта и Бэйлена? Не думаю, что белорусы сильно уступают в чем-то»
18.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Сергей Усанов рассказал о том, как на игру сборной повлияет отсутствие натурализованных игроков.
«Наверное, отсутствие Плэтта, Бэйлена является минусом для сборной Беларуси. Однако во всем необходимо искать позитив. Значит, их места займут доморощенные игроки. Не думаю, что они сильно уступают в чем-то заокеанским с белорусскими паспортами.
Если наш хоккеист сопоставим по классу, то его и нужно брать в состав. Другое дело, если заокеанские игроки лучше на две головы. У каждого хоккеиста должен быть шанс проявить себя», – заявил Усанов.
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Белорусский специалист Сергей Усанов рассказал о том, как на игру сборной повлияет отсутствие натурализованных игроков.
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