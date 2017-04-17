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«ПСЖ» предложит 55 млн за Алексиса Санчеса и интересуется Озилом

18.04.2017 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

Представители парижан длительное время контактировали с окружением 28-летнего чилийского форварда и сейчас готовят первое предложение о трансфере в размере 55 миллионов евро.

Кроме того, «ПСЖ» следит за развитием ситуации с полузащитником лондонцев Месутом Озилом. Клуб не делал по нему предложений, но игрок очень нравится французам.

Контракты Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.

 
 
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Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

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