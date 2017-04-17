Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса.

Представители парижан длительное время контактировали с окружением 28-летнего чилийского форварда и сейчас готовят первое предложение о трансфере в размере 55 миллионов евро.

Кроме того, «ПСЖ» следит за развитием ситуации с полузащитником лондонцев Месутом Озилом. Клуб не делал по нему предложений, но игрок очень нравится французам.

Контракты Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.