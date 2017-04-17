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ЧМ-2017. Коэффициент на победу сборной Беларуси достиг отметки 201

18.04.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Коэффициент на победу Беларуси на ближайшем чемпионате мира достиг отметки 201.

Фаворитом соревнований по мнению букмекеров являются сборные Канады, Финляндии, России и Швеции. Коэффициенты на их победы  – 2, 3, 3 и 3 соответственнно.

Хуже белорусов шансы на трофей только у Франции – 301, Словении – 701 и Италии – 901.

 
 
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Коэффициент на победу Беларуси на ближайшем чемпионате мира достиг отметки 201.

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