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ЧМ-2017. Коэффициент на победу сборной Беларуси достиг отметки 201
18.04.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коэффициент на победу Беларуси на ближайшем чемпионате мира достиг отметки 201.
Фаворитом соревнований по мнению букмекеров являются сборные Канады, Финляндии, России и Швеции. Коэффициенты на их победы – 2, 3, 3 и 3 соответственнно.
Хуже белорусов шансы на трофей только у Франции – 301, Словении – 701 и Италии – 901.
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Коэффициент на победу Беларуси на ближайшем чемпионате мира достиг отметки 201.
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