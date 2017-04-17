Коэффициент на победу Беларуси на ближайшем чемпионате мира достиг отметки 201.

Фаворитом соревнований по мнению букмекеров являются сборные Канады, Финляндии, России и Швеции. Коэффициенты на их победы – 2, 3, 3 и 3 соответственнно.

Хуже белорусов шансы на трофей только у Франции – 301, Словении – 701 и Италии – 901.