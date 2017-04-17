Капитан «Витебска» Дмитрий Гущенко извинился перед болельщиками за неудачный старт сезона.

«Уважаемые болельщики!

В начале этого чемпионата мы своей игрой доставили вам много негативных эмоций. Каждый день мы работаем над исправлением ситуации. Ваша горячая поддержка на трибунах нам необходима, ваше присутствие придаёт нам дополнительные силы.

От лица команды хочу пригласить вас в пятницу поддержать «Витебск». Нам сейчас очень тяжело – давайте объединимся и вместе преодолеем трудности.

Для вас в пятницу вход будет свободный – мы договорились, что за каждого пришедшего на игру болельщика, игроки оплатят в кассу стоимость билета! Надеемся на понимание и ждём вас на трибунах!» – цитирует Гущенко официальный сайт клуба.

Напомним, ближайший матч «Витебска» 21 апреля против «Торпедо-БелАЗ».