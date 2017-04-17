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Мартина Хингис прилетела в Минск
18.04.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прилетела в Минск.
Хингис попала в состав сборной Швейцарии на матч против Беларуси в рамках полуфинала Кубка Федерации. Спортсменка выступает в парном разряде.
Напомним, Хингис – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 99 турниров ВТА, экс-первая ракетка мира, продержавшаяся на вершине рейтинга 209 недель.
Кубок Федерации – международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран. В нынешнем сезоне белорусские теннисистки впервые в истории вошли в четверку самых сильных команд мира.
Полуфинал Мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Швейцария состоится 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».
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Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прилетела в Минск.
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