﻿ Мартина Хингис прилетела в Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мартина Хингис прилетела в Минск

18.04.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прилетела в Минск.

Хингис попала в состав сборной Швейцарии на матч против Беларуси в рамках полуфинала Кубка Федерации. Спортсменка выступает в парном разряде.

Напомним, Хингис – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 99 турниров ВТА, экс-первая ракетка мира, продержавшаяся на вершине рейтинга 209 недель.

Кубок Федерации – международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран. В нынешнем сезоне белорусские теннисистки впервые в истории вошли в четверку самых сильных команд мира.

Полуфинал Мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Швейцария состоится 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».

ФОТО 1

ФОТО 2

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прилетела в Минск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Гущенко: «За каждого пришедшего в пятницу на игру болельщика, игроки «Витебска» оплатят в кассу стоимость билета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика