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Чарльз Лингле: «Сказал жене: чувствую, правильным будет поехать в сборную Беларуси. Это честь»

18.04.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву заявил, что не утратил желания выступать за национальную команду.

– Ждал вызова в сборную?

Да. Думаю, я еще выступаю на достаточно высоком уровне, пусть и не в КХЛ. А на таких турнирах, как чемпионат мира, важна глубина состава. Возможно всякое — травмы и так далее. По-моему, на прошлогоднем чемпионате мира сыграл неплохо, так почему не позвать меня опять? Думаю, смогу усилить атаку, помочь забросить несколько шайб. В группе есть несколько матчей, в которых мы точно способны победить.

– Рассматривал возможность отказаться от приглашения?

– Такой вариант есть всегда. Игрок может сделать любой выбор, и надо уважать его решение. Сезон длинный, времени на отдых не так много. Но я даже не раздумывал. Сказал жене: чувствую, правильным будет поехать в сборную. Это честь. В прошлом году я был новичком: вокруг столько всего происходило, что даже позабыл, как почетно выступать за страну. Но сейчас у меня больше опыта.

– На Олимпиаде сборная не выступит, в «Динамо» ты уже не играешь. Какая вообще у тебя мотивация защищать цвета Беларуси?

– Просто почувствовал, что так будет правильно. Это естественный, сам собой разумеющийся выбор. Белорусский паспорт задал определенное направление моей карьере. Не буду кривить душой: он помог мне выступать за динамовцев столь долгое время. Да и мне здесь просто понравилось — проникся симпатией к товарищам по команде, лучше узнал их как людей, – сказал Лингле.

 
 
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Форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву заявил, что не утратил желания выступать за национальную команду.

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