Заместитель главы департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков анонсировал новый выпуск программы «Судите с нами»

«Запредельный градус борьбы что фиксируется по весне на стадионах белорусской высшей лиги приятно коррелирует с температурными аномалиями природы. На полях элитного дивизиона жара стоит даже в тех сражениях, где не фигурируют топ-команды.

Соответственно, порой между футболистами проскакивает искра и возникает конфликт. В водоворот эмоций затягивает и арбитров, вследствие чего возникают спорные ситуации.

Чтобы разобраться в этом, первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян вновь включается в работу и резюмирует самые резонансные моменты двух последних туров на основе экспертиз, проведенных федерацией», – сказал Герчиков.