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Дмитрий Герчиков: «Сафарьян вновь включается в работу и резюмирует самые резонансные моменты двух последних туров»
18.04.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель главы департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков анонсировал новый выпуск программы «Судите с нами»
«Запредельный градус борьбы что фиксируется по весне на стадионах белорусской высшей лиги приятно коррелирует с температурными аномалиями природы. На полях элитного дивизиона жара стоит даже в тех сражениях, где не фигурируют топ-команды.
Соответственно, порой между футболистами проскакивает искра и возникает конфликт. В водоворот эмоций затягивает и арбитров, вследствие чего возникают спорные ситуации.
Чтобы разобраться в этом, первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян вновь включается в работу и резюмирует самые резонансные моменты двух последних туров на основе экспертиз, проведенных федерацией», – сказал Герчиков.
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Дмитрий Герчиков: «Сафарьян вновь включается в работу и резюмирует самые резонансные моменты двух последних туров»
Заместитель главы департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков анонсировал новый выпуск программы «Судите с нами» «Запредельный градус борьбы...
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