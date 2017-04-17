Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил фол голкипера «Торпедо-БелАЗ» Валерия Фомичева на полузащитнике минского «Динамо» Артеме Быкове.

– При замедленном повторе явно видно, что со стороны игрока минского «Динамо» опасное нападение на вратаря. Этот фол может быть не зафиксирован со стороны арбитра в соответствии с методическими указаниями по судейству, чтобы не замедлять ход игры.

Со стороны вратаря идет ответное движение коленом вперед. На записи видно, что это не является ударом. Движение коленом происходит до встречи с игроком. Можно сделать вывод: если столкновение и было, то оно было незначительным. Траектория движения игрока не меняется, корпус вратаря не разворачивается, как это обычно происходит при столкновениях.

Поэтому основания для вынесения дисциплинарных санкций в отношении Фомичева отсутствуют. Арбитр в данном случае поступил абсолютно верно, – сказал Сафарьян.

Сергей Боровский: «Если ТВ не показывает, видимо, судья Цинкевич может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым?»

Грубый фол Фомичева. И это действительно было неумышленно? После падения, Артем пролежал на газоне порядка полуминуты, прежде чем судья заметил Быкова. Судье же вратарь Торпедо сказал, что не видел игрока... #ТорпедоДинамо A post shared by Футбольны клуб Дынама Мiнск (@fcdinamominsk) on Apr 15, 2017 at 11:00am PDT