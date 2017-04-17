﻿ Сергей Сафарьян: «Эпизод с Фомичевым и Быковым? Основания для вынесения дисциплинарных санкций в отношении вратаря отсутствуют». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Эпизод с Фомичевым и Быковым? Основания для вынесения дисциплинарных санкций в отношении вратаря отсутствуют»

18.04.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил фол голкипера «Торпедо-БелАЗ» Валерия Фомичева на полузащитнике минского «Динамо» Артеме Быкове.

– При замедленном повторе явно видно, что со стороны игрока минского «Динамо» опасное нападение на вратаря. Этот фол может быть не зафиксирован со стороны арбитра в соответствии с методическими указаниями по судейству, чтобы не замедлять ход игры.

Со стороны вратаря идет ответное движение коленом вперед. На записи видно, что это не является ударом. Движение коленом происходит до встречи с игроком. Можно сделать вывод: если столкновение и было, то оно было незначительным. Траектория движения игрока не меняется, корпус вратаря не разворачивается, как это обычно происходит при столкновениях.

Поэтому основания для вынесения дисциплинарных санкций в отношении Фомичева отсутствуют. Арбитр в данном случае поступил абсолютно верно, – сказал Сафарьян.

Сергей Боровский: «Если ТВ не показывает, видимо, судья Цинкевич может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым?»

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил фол голкипера «Торпедо-БелАЗ» Валерия Фомичева на полузащитнике минского «Динамо» Артеме Быкове.

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