Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о взаимоотношениях с Сергеем Яромко.

«Когда у тебя какие-то личные амбиции, ты не должен переносить это на команду. Да, есть какие-то непонятные отношения.

Во время матча против «Городеи» судья только свистнет не в их пользу, сразу разворачивается лавка и нашу стороны летят оскорбления. Это неприятно. Не ответить им – невозможно. Но это рабочие моменты. Футбол интересен эмоциями. Потом проходит неделя, все успокаиваются. Наверное, это кайф, который получают в особенности главные тренеры.

В этом матче сорвался в адрес скамейки «Городеи» один раз. Когда жестко в мою сторону полетели различные оскорбления. Пришлось ответить. Невозможно было слушать. Ничего плохого не говорю о болельщика стадиона. Ладно, это все эмоции. Поздравлю «Городею» с заслуженной победой.

Что касается нас, если скажу, что есть план А и план Б, то слукавлю. Часто применяют наказания к футболистам, а тренер в стороне. Считаю, что нужно начать с себя. Вижу, что мы можем преодолеть проблемы через работу. Надеюсь, все получится», – сказал Жуковский.