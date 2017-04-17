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НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой» и другие матчи
18.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Во всех парах обладатели более высокого «посева» потерпели поражения в стартовых домашних встречах и попытаются сравнять счет. «Торонто» сразится с «Милуоки», «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
В серии впереди «Милуоки» – 1-0
В серии впереди «Чикаго» – 1-0
В серии впереди «Юта» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.
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