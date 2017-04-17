Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Во всех парах обладатели более высокого «посева» потерпели поражения в стартовых домашних встречах и попытаются сравнять счет. «Торонто» сразится с «Милуоки», «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

В серии впереди «Милуоки» – 1-0

В серии впереди «Чикаго» – 1-0

В серии впереди «Юта» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА