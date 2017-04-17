﻿ НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой» и другие матчи. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой» и другие матчи

18.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Во всех парах обладатели более высокого «посева» потерпели поражения в стартовых домашних встречах и попытаются сравнять счет. «Торонто» сразится с «Милуоки», «Бостон» примет «Чикаго», «Клипперс» сыграют с «Ютой».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

Торонто – Милуоки
Дата проведения
19 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча

В серии впереди «Милуоки» – 1-0

Бостон – Чикаго
Дата проведения
19 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии впереди «Чикаго» – 1-0

Клипперс – Юта
Дата проведения
19 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Юта» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.

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