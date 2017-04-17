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Сергей Сафарьян: «Конфликт Ндойе и Айдова? Целенаправленного удара в лицо не было»

18.04.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал оценку спорным эпизодам матчей чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» и «Гомель» – «Славия» (2:0).

Об игре рукой игроком «Витебска» в своей штрафной площади

Расстояние до игрока и скорость движения мяча позволяю футболисту сориентироваться в данной игровой ситуации. Его движение рукой является акцентированным, препятствует полету мяча. Это нарушение нужно квалифицировать как игру рукой. За этот эпизод стоило назначить пенальти.

О конфликте между Айдовым и Ндойе

Игрок «Гомеля» задел ногу голкипера «Славии». После чего начинается конфронтация и выяснение отношений. Сперва между двумя игроками, а затем в конфликт оказываются втянуты большинство футболистов обеих команд.

Очевидно, что со стороны игроков это является неспортивным поведением. Судейская бригада правильно разобралась в данной ситуации, дав каждому из зачинщиков по желтой карточке.

Однако, не вызвавший на первый взгляд споров и дополнительных рассуждений момент, верно оцененный судейской бригадой и арбитром матча, эпизод вызвал наше повышенное внимание в связи с появившейся фотографией в интернете. На ней видно, что рука защитника Ндойе находится около лица футболиста «Гомеля».  Проанализировав видеоповторы и снимок, пришли к выводу, что целенаправленного удара в лицо не было. Говорить о красной карточке оснований нет.

Последует ли наказание сенегальскому боксеру?

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал оценку спорным эпизодам матчей чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» и «Гомель» – «Славия» (2:0).

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