Главный тренер белорусской женской сборной Наталия Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну подтвердила информацию о том, что лидеры команды Анастасия Веремеенко и Елена Левченко могут пропустить чемпионат Европы.

– Безусловно, новости из разряда тех, что не радуют. Но это жизнь. Теряли мы игроков и в прежние годы. Будем думать, кем заменить девчонок. Хотя всем понятно, что сделать это будет крайне сложно.

– Чем Веремеенко мотивирует желание воспользоваться своеобразным тайм-аутом?

– Настя хочет взять перерыв в связи с семейными обстоятельствами.

– Она уже известила об этом федерацию?

– Да.

– И как вы относитесь к такому повороту событий?

– В любом случае я не буду насильно заставлять игрока приезжать в сборную. Веремеенко — опытная баскетболистка, ей виднее.

– А что беспокоит Левченко?

– У Лены в последнее время обострились проблемы со спиной. Из-за этого она и в финальном раунде Еврокубка не могла выступать в полную силу. Посмотрим, как доиграет сезон. Будем решать, исходя из состояния ее здоровья. Пока утверждать, что Левченко точно не сыграет на чемпионате Европы, не могу. Как и обратное. Будем надеяться на лучшее, – сказала Трофимова.