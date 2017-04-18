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Наталия Трофимова: «Веремеенко хочет взять перерыв в выступления за сборной связи с семейными обстоятельствами»
18.04.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер белорусской женской сборной Наталия Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну подтвердила информацию о том, что лидеры команды Анастасия Веремеенко и Елена Левченко могут пропустить чемпионат Европы.
– Безусловно, новости из разряда тех, что не радуют. Но это жизнь. Теряли мы игроков и в прежние годы. Будем думать, кем заменить девчонок. Хотя всем понятно, что сделать это будет крайне сложно.
– Чем Веремеенко мотивирует желание воспользоваться своеобразным тайм-аутом?
– Настя хочет взять перерыв в связи с семейными обстоятельствами.
– Она уже известила об этом федерацию?
– Да.
– И как вы относитесь к такому повороту событий?
– В любом случае я не буду насильно заставлять игрока приезжать в сборную. Веремеенко — опытная баскетболистка, ей виднее.
– А что беспокоит Левченко?
– У Лены в последнее время обострились проблемы со спиной. Из-за этого она и в финальном раунде Еврокубка не могла выступать в полную силу. Посмотрим, как доиграет сезон. Будем решать, исходя из состояния ее здоровья. Пока утверждать, что Левченко точно не сыграет на чемпионате Европы, не могу. Как и обратное. Будем надеяться на лучшее, – сказала Трофимова.
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Наталия Трофимова: «Веремеенко хочет взять перерыв в выступления за сборной связи с семейными обстоятельствами»
Главный тренер белорусской женской сборной Наталия Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну подтвердила информацию о том, что лидеры...
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