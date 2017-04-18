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Мартина Хингис: надеюсь на победу над белорусками

18.04.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира швейцарская теннисистка Мартина Хингис надеется, что ее команда сможет одержать победу в полуфинальном матче Кубка Федерации против сборной Беларуси.

Мартина Хингис: надеюсь на победу над белорусками
© Sputnik Алексей Филиппов
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Матч 1/2 Кубка Федерации между командами Беларуси и Швейцарии состоится в предстоящие выходные, 22-23 апреля, на "Чижовка-Арене" в Минске. Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Тимеа Бачински, Виктории Губчи, Белинды Бенчич и Мартины Хингис.

"Надеюсь, мы вернемся домой с победой. Ставки высоки — это уже полуфинал", — приводит слова Хингис издание "Прессбол".

Спортсменка рассказала, что впервые приехала в белорусскую столицу. "Здорова и готова — надеюсь, нас ждет хороший поединок", — заключила теннисистка.

Ожидается, что Хингис, в настоящее время выступающая в парном разряде, выйдет на корт в воскресенье. В первый день соревнований 22 апреля состоятся два одиночных поединка, на следующий день — два одиночных и один парный.

Напомним, Хингис пять раз побеждала в турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. На счету швейцарской теннисистки 99 титулов в турнирах WTA. Она возглавляла мировой рейтинг 209 недель. 

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистка отметила, что чувствует себя хорошо и готова к интересному поединку против белорусских спортсменок.

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