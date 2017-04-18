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Боец UFC разгромил президентский люкс отеля в Ливерпуле
18.04.2017 20:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с друзьями устроил погром в президентском номере одного из отелей Ливерпуля, сообщает The Sun.
Cпортсмен снял люкс, который стоит 300 фунтов стерлингов за ночь, и решил устроить в нем вечеринку. Работники отеля обнаружили утром в номере осколки стекла, окурки, объедки и ирландский флаг. Ущерб, нанесенный веселой компанией, оценен в несколько тысяч фунтов.
— Ryan Harkness (@Ryan_Harkness)
Макгрегор приехал в Ливерпуль посмотреть скачки Grand National. Он проигнорировал строгий дресс-код и пришел на ипподром в джинсах и расстегнутой рубашке.
А после того, как боец выложил в социальной сети фото, на котором он забрался на капот элитного автомобиля Rolls-Royce Wraith, Макгрегору грозит судебный иск агентства по прокату машин.
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Чтобы убрать последствия вечеринки чемпиона UFC и его приятелей, пришлось нанимать людей.
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