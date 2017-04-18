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Боец UFC разгромил президентский люкс отеля в Ливерпуле

18.04.2017 20:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с друзьями устроил погром в президентском номере одного из отелей Ливерпуля, сообщает The Sun.

Cпортсмен снял люкс, который стоит 300 фунтов стерлингов за ночь, и решил устроить в нем вечеринку. Работники отеля обнаружили утром в номере осколки стекла, окурки, объедки и ирландский флаг. Ущерб, нанесенный веселой компанией, оценен в несколько тысяч фунтов.

​Макгрегор приехал в Ливерпуль посмотреть скачки Grand National. Он проигнорировал строгий дресс-код и пришел на ипподром в джинсах и расстегнутой рубашке.

А после того, как боец выложил в социальной сети фото, на котором он забрался на капот элитного автомобиля Rolls-Royce Wraith, Макгрегору грозит судебный иск агентства по прокату машин.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы убрать последствия вечеринки чемпиона UFC и его приятелей, пришлось нанимать людей.

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