МИНСК, 18 апр — Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с друзьями устроил погром в президентском номере одного из отелей Ливерпуля, сообщает The Sun.

Cпортсмен снял люкс, который стоит 300 фунтов стерлингов за ночь, и решил устроить в нем вечеринку. Работники отеля обнаружили утром в номере осколки стекла, окурки, объедки и ирландский флаг. Ущерб, нанесенный веселой компанией, оценен в несколько тысяч фунтов.

— Ryan Harkness (@Ryan_Harkness) 17 апреля 2017 г.

​Макгрегор приехал в Ливерпуль посмотреть скачки Grand National. Он проигнорировал строгий дресс-код и пришел на ипподром в джинсах и расстегнутой рубашке.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) Апр 11 2017 в 1:41 PDT

А после того, как боец выложил в социальной сети фото, на котором он забрался на капот элитного автомобиля Rolls-Royce Wraith, Макгрегору грозит судебный иск агентства по прокату машин.