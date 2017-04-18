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Артуро Видаль: «Реал» испугался, и началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно»

19.04.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, удаленный в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, первая игра – 1:2), выразил недовольство судейством Виктора Кашшаи.

«Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Мы ощутили это сполна, и у нас есть вопросы.

Мы хотели пройти дальше, и нас сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов.

Когда вас так унижают, с этим очень трудно смириться. Это очень сильно злит», – сказал Видаль.

Судья выкинул «Баварию» из ЛЧ

 
 
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, удаленный в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, первая игра – 1:2), выразил недовольство судейством Виктора...

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