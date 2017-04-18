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Зинедин Зидан: «Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен, но с вами обсуждать работу арбитров я не буду»
19.04.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, что это был самый трудный матч за все время моей работы в «Реале». «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.
Были моменты, когда мы могли забить, но не делали этого. Никто не застрахован от неправильных действий, и соперники воспользовались нашими ошибками.
Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен. Я с вами обсуждать работу арбитров не буду. У них тяжелая работа», – заявил Зидан.
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Зинедин Зидан: «Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен, но с вами обсуждать работу арбитров я не буду»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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