Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что это был самый трудный матч за все время моей работы в «Реале». «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.

Были моменты, когда мы могли забить, но не делали этого. Никто не застрахован от неправильных действий, и соперники воспользовались нашими ошибками.

Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен. Я с вами обсуждать работу арбитров не буду. У них тяжелая работа», – заявил Зидан.

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