Форвард «Реала» поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2, по сумме двух матчей – 6:3), а также обратился к болельщикам.

«Мы знали, что если не будем играть очень хорошо, «Бавария» сможет забить. Они снова доказали, что у них отличная команда, но есть Мадрид.

Без сомнений, мы были лучше. Мы забили «Баварии» шесть голов, это совсем не просто. Мы заслуженно победили и прошли дальше.

Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня. Я всегда делаю все возможное и выкладываюсь максимально», – отметил Роналду.

В двух матчах против «Баварии» Криштиану Роналду забил 5 голов, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами.

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах