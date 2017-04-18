МИНСК, 19 апр — Sputnik. Мадридские футбольные клубы "Реал" и "Атлетико" вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.

Первыми путевку в 1/2 оформили "матрасники". Выездной поединок против "Лестера" завершился со счетом 1:1. У "Атлетико" отличился Сауль Ньигес (26-я минута). Хозяева ответили голом Джейми Варди (61-я). Первый матч, прошедший 12 апреля в Мадриде, закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Второй участник полуфинала стал известен по итогам матча в Мадриде, где "сливочные" принимали "Баварию". Счет встречи — 4:2 в пользу хозяев. В составе "Реала" точными ударами по воротам отметились Криштиану Роналду (76, 104 и 109) и Марко Асенсио (112). У гостей гол на счету Роберта Левандовски (53) и автогол Серхио Рамоса (77). На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль. Первый матч, прошедший 12 апреля в Мюнхене, закончился со счетом 2:1 в пользу "Реала", поэтому было назначено дополнительное время. К слову, Левандовски забил свой шестой мяч в ворота "сливочных" в рамках ЛЧ. Больше него в этом турнире в ворота королевского клуба не забивал ни один игрок.

Соперники мадридцев по полуфиналу определятся в результате жеребьевки, которая пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне. Сегодня состоятся два других четвертьфинальных поединка "Барселона" — "Ювентус" и "Монако" — "Боруссия".