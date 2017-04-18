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Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Надеюсь, нас не будут сравнивать с «Крумкачамі»

19.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о планах клуба.

«В первую очередь хотим построить клуб таким образом, чтобы зависеть только от самих себя.

Сложно сказать, можно ли зарабатывать много денег на футболе. Но привлечем в наш клуб несколько человек, создадим что-то вроде маркетингового отдела. Пусть они не буду зарабатывать огромные суммы, но этих денег будет достаточно, чтобы клуб существовал спокойно и без проблем, даже если не будет государственной помощи.

Специальным указом прописано 19 направлений по оказанию услуг спортивным клубам. Думаю, что у нас никаких проблем не будет.

Молодечно – футбольный город, но все лучшие годы остались позади. Но у нас есть замечательный стадион, замечательные болельщики. Не хочу никого обидеть, но если сравнивать с другими городами, где можно было бы что-то создать, Молодечно выделяется огромным количеством преимуществ.

Все наши футболисты – люди рабочие. Не планируем делать из них профессионалов в этом году и ни с кем не планируем заключать контракты. Если задача на сезон будет выполнена – футболистов ждет дополнительное премирование. Думаю, достаточно хорошая.

Где-то возьмем положительный опыт в плане маркетинга у клуба «Крумкачы», где-то внедрим свои фишки. Но надеюсь нас не будут сравнивать с ними», – сказал специалист.

 
 
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Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о планах клуба.

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