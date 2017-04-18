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Мужская сборная Беларуси завоевала путевку в чемпионский дивизион командного чемпионата Европы
19.04.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном квалификационном матче командного чемпионата Европы мужская сборная Беларуси дома уступила команде Венгрии – 2:3.
Несмотря на поражение, белорусы получили путевку в чемпионский дивизион, так как в гостях переиграли венгров со счетом 3:1.
Два очка хозяевам принесли Владимир Самсонов и Павел Платонов, обыгравшие, соответственно, Адама Суди (3:0) и Кристиана Надьи (3:1).
Теперь сборная Беларуси будет бороться за медали на командном чемпионате Европы, который пройдет 13-17 сентября в Люксембурге.
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В заключительном квалификационном матче командного чемпионата Европы мужская сборная Беларуси дома уступила команде Венгрии – 2:3.
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