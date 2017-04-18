В заключительном квалификационном матче командного чемпионата Европы мужская сборная Беларуси дома уступила команде Венгрии – 2:3.

Несмотря на поражение, белорусы получили путевку в чемпионский дивизион, так как в гостях переиграли венгров со счетом 3:1.

Два очка хозяевам принесли Владимир Самсонов и Павел Платонов, обыгравшие, соответственно, Адама Суди (3:0) и Кристиана Надьи (3:1).

Теперь сборная Беларуси будет бороться за медали на командном чемпионате Европы, который пройдет 13-17 сентября в Люксембурге.