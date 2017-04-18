﻿ Мужская сборная Беларуси завоевала путевку в чемпионский дивизион командного чемпионата Европы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужская сборная Беларуси завоевала путевку в чемпионский дивизион командного чемпионата Европы

19.04.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В заключительном квалификационном матче командного чемпионата Европы мужская сборная Беларуси дома уступила команде Венгрии – 2:3.

Несмотря на поражение, белорусы получили путевку в чемпионский дивизион, так как в гостях переиграли венгров со счетом 3:1.

Два очка хозяевам принесли Владимир Самсонов и Павел Платонов, обыгравшие, соответственно, Адама Суди (3:0) и Кристиана Надьи (3:1).

Теперь сборная Беларуси будет бороться за медали на командном чемпионате Европы, который пройдет 13-17 сентября в Люксембурге.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном квалификационном матче командного чемпионата Европы мужская сборная Беларуси дома уступила команде Венгрии – 2:3.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Криштиану Роналду: «Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика