Игрок «Ислочи» Александр Шагойко оценил старт команды в чемпионате Беларуси.

– Все плохо. Игры пока толком нет. Очков – тоже нет. Это взаимосвязано. Все. Пока больше нечего сказать.

– Здесь вопрос психологии больше? Как считаете?

– Не знаю. Будем разбираться. Наверное, все вместе, – сказал Шагойко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, «Ислочь» начала чемпионат с «–7» очков в таблице. Команда проиграла в трех матчах на старте сезона. В четвертом туре «волки» примут «Гомель». Игра пройдет 23 апреля в Минске.