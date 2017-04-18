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Александр Шагойко: «Все плохо. Игры пока толком нет. Очков – тоже нет»

19.04.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «Ислочи» Александр Шагойко оценил старт команды в чемпионате Беларуси.

– Все плохо. Игры пока толком нет. Очков – тоже нет. Это взаимосвязано.  Все. Пока больше нечего сказать.

– Здесь вопрос психологии больше? Как считаете?

– Не знаю. Будем разбираться. Наверное, все вместе, – сказал Шагойко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, «Ислочь» начала чемпионат с «–7» очков в таблице. Команда проиграла в трех матчах на старте сезона. В четвертом туре «волки» примут «Гомель». Игра пройдет 23 апреля в Минске.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Игрок «Ислочи» Александр Шагойко оценил старт команды в чемпионате Беларуси.

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