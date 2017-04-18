Нападающий «Городеи» Андрей Воронков рассказал о своем переходе из «Славии», а также поведал о нюансах отношений с главным тренером мозырян Юрием Пунтусом.

– Принял решение, что так будет лучше для меня и моей семьи – перейти в «Городею». Сергей Валерьевич (Яромко – прим. Tribuna.com) предложил мне такой вариант. Я согласился.

– Юрий Иосифович (Пунтус – прим. Ttribuna.com) обижался .

– Да, Юрий Иосифович, судя по интервью, обижался. Но я ему сказал, что буду искать варианты зимой. Если что, то я с ним свяжусь и скажу, что я перехожу в другой клуб. Но так получилось, что все случилось очень быстро. Я сам не ожидал. В течение одного дня этот переход случился. Поэтому сразу не позвонил Юрию Иосифовичу. Он обиделся на эту ситуацию. Вот. Затем я знаю, что он был очень расстроен. А когда он расстроен, то лучше ему не звонить.

– А теперь будете звонить?

– Пройдет еще немного времени и мы поговорим и все будет нормально, – сказал Воронков в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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