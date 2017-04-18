﻿ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Ювентуса», «Монако» – «Боруссия» Д. 21.by
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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Ювентуса», «Монако» – «Боруссия» Д

19.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», а «Монако» – дортмундскую «Боруссию».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Барселона Испания – Ювентус Италия
Дата проведения
19 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:3

Монако Монако – Боруссия Д Германия
Дата проведения
19 апреля, 21.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:2

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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Ювентуса», «Монако» – «Боруссия» Д

 
 
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», а «Монако» – дортмундскую «Боруссию».

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