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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» против «Ювентуса», «Монако» – «Боруссия» Д
19.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», а «Монако» – дортмундскую «Боруссию».
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:3
Первый матч: 3:2
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», а «Монако» – дортмундскую «Боруссию».
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