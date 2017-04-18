|
Гендиректор «Аливарии»: «Замахнуться на целую футбольную лигу? Это большая ответственность. Не знаю, сможем ли потянуть»
19.04.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор компании «Аливария» Денис Шерстенников ответил на вопрос о том, мог бы завод выступить генеральным спонсором футбольной лиги.
– Вы не планировали замахнуться на целую футбольную лигу? В Чехии она называется «Гамбринус-Лига», к примеру. Круто и престижно.
– Это большая ответственность. Не знаю, сможем ли потянуть. Даже работа с двумя клубами требует большой самоотдачи. Мы сами еще учимся. С лигой мы пока подождем.
– Вы в принципе обсуждали такой вариант с АБФФ?
– Детально мы не подходили к этому вопросу. Только на открытии фан-зоны успели коротко обсудить возможные варианты сотрудничества, – сказал Шерстенников в интервью журналисту Tribuna.com Игорю Петрулевичу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор «Аливарии»: «Замахнуться на целую футбольную лигу? Это большая ответственность. Не знаю, сможем ли потянуть»
Гендиректор компании «Аливария» Денис Шерстенников ответил на вопрос о том, мог бы завод выступить генеральным спонсором футбольной лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии