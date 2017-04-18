Гендиректор компании «Аливария» Денис Шерстенников ответил на вопрос о том, мог бы завод выступить генеральным спонсором футбольной лиги.

– Вы не планировали замахнуться на целую футбольную лигу? В Чехии она называется «Гамбринус-Лига», к примеру. Круто и престижно.

– Это большая ответственность. Не знаю, сможем ли потянуть. Даже работа с двумя клубами требует большой самоотдачи. Мы сами еще учимся. С лигой мы пока подождем.

– Вы в принципе обсуждали такой вариант с АБФФ?

– Детально мы не подходили к этому вопросу. Только на открытии фан-зоны успели коротко обсудить возможные варианты сотрудничества, – сказал Шерстенников в интервью журналисту Tribuna.com Игорю Петрулевичу.

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