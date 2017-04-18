Во вторник в американском Брэйдентоне, штат Флорида, по ходу матча первого круга «Челленджера» ATP между Фрэнсисом Тиафу (3) и Митчеллом Крюгером на корте стали слышны звуки интимной близости.

Комментатор онлайн-трансляции Майк Кейшн сначала предположил, что на телефоне кого-то из зрителей на трибунах идет «взрослое кино», но несколько розыгрышей спустя признал, что звук живой и идет «из жилого дома через озеро».

Матч не был прерван, но 19-летний Тиафу между розыгрышами крикнул: «Не может он быть настолько хорош!»

87-й номер мирового рейтинга выиграл встречу 6:3, 6:2.