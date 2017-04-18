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Джоэл Фамейе: «Хорошо, когда нет лимита и в команде есть игроки из разных стран. Но в тоже время мы должны уважать законы»
19.04.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате Беларуси.
– Лишь одна вещь с прошлого сезона осталась неизменной: ты играешь в стартовом составе. Конкуренция – это то, о чем ты давно не слышал?
– Конкуренция остается. Каждую неделю мы дарим тренеру головную боль по выбору стартового состава. Я хорошо работаю на тренировках, хоть и не могу сказать, что остальные работают плохо. За счет этой работы стараюсь показать себя с наилучшей стороны. Конкуренция помогает проявить свои лучшие качества.
– Слышал о лимите на легионеров? Как он влияет на команду?
– Да, я знаю, что в числе первых 11 игроков может быть только пять иностранцев, но это особо ничего не меняет. Иностранец или белорус… Не важно, кто на поле, главное, чтобы команда побеждала.
– Аргументы за белорусскую идентичность команд и игровую практику местных футболистов достаточно убедительны для тебя?
– Конечно, хорошо, когда нет лимита и в команде присутствуют игроки из разных стран. Но в тоже время мы должны уважать законы и правила той страны, в которой играем. Каждый матч мы учимся друг у друга, смотрим на футбол с разных сторон. Критиковать лимит я не могу. Правила есть правила, – сказал Фамейе.
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Джоэл Фамейе: «Хорошо, когда нет лимита и в команде есть игроки из разных стран. Но в тоже время мы должны уважать законы»
Форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате Беларуси.
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