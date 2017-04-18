Учредитель компании «Грандпринт», являющейся титульным спонсором баскетбольного клуба «БГЭУ-Грандпринт», Олег Полянский объяснил, зачем он поддерживает клуб и какая от этого выгода.

«Мы единственная команда чемпионата Беларуси, которая существует за счет собственных средств. Восемь из десяти участников турнира финансируются государством через городские и областные бюджеты либо госпредприятия. Расходы еще одной команды покрывает БГУИР.

По сравнению с другими участниками чемпионата Беларуси у нас иная стратегия. «Гродно-93», «Борисфен» и другие клубы привлекают хороших игроков, предлагают им соответствующие зарплаты. Мы же делаем ставку на молодежь и хотим развивать ее.

Я поддерживаю баскетбол, потому что сам занимался им с детства. Выступал за сборную Минской области, а в студенческие годы играл как раз в команде БГЭУ. Теперь в качестве бизнесмена решил помогать становлению баскетбола в альма-матер.

Сегодня я не вижу выгод для моего бизнеса от того, что «Грандпринт» поддерживает баскетбольный клуб: спонсорство — это пока исключительно затратная статья для компании. Более того, поскольку мы израсходовали большую часть прибыли на спонсорство, банк отказал нам в выдаче кредита.

Единственная выгода, заключается в том, что многие клубы и федерации заказывают у нас услуги (печать баннеров, наклеек на паркет и т. д.) именно потому, что знают: руководитель компании — человек, который «варится» в спорте, отдать ему такой заказ будет надежнее. Впрочем, расходы на спонсорскую поддержку это не покрывает даже близко.

Считаю, спорт будет развиваться только тогда, когда «на поле» выйдет частный капитал. Государственные клубы инициативу не проявляют и добиваться реформ не собираются. Например, мне не нравится слишком высокий заявочный взнос на участие команд в турнире — 16 тыс. руб. («БГЭУ-Грандпринт» в силу молодежного статуса команды заплатил в два раза меньше – прим.), особенно если учесть, что большая часть денег уходит на оплату судейства. Если бы большинство клубов были частными, то совместными усилиями мы наверняка добились бы снижения размера платежа. Высвободившиеся спонсорские деньги можно было бы направить на участие в турнирах с зарубежными командами, на покрытие расходов на гостевые матчи», – сказал Полянский.

До сезона 2016/17 «БГЭУ-Грандпринт» выступал в чемпионате Беларуси как «БГЭУ-РЦОП», однако летом минувшего года РЦОП отказался от ее финансирования. Заявочный взнос взялась оплатить компания «Грандпринт», учредителем которой является один из тренеров клуба Олег Полянский. Команда была переименована в «БГЭУ-Грандпринт» и, несмотря на прошедшие сроки, принята в элитный дивизион.

В текущем сезоне «БГЭУ-Грандпринт» занял в турнирной таблице шестое место и вышел в плей-офф. Там команда уступила победителю регулярного первенства — могилевскому «Борисфену».