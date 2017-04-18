Палата представителей 19 апреля приняла в первом чтении поправки в закон «О физической культуре и спорте», передает БелаПАН .

Законопроект, сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко, определяет правовой статус болельщиков, волонтеров, спортивных агентов и стюардов, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с документом волонтерами и стюардами не могут быть лица, не достигшие 18-летнего возраста, имеющие судимость, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными. Кроме того, стюарды обязаны пройти соответствующую подготовку по вопросам организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

При проведении спортивных соревнований стюарды смогут участвовать в обеспечении порядка их проведения, а также осуществлять контроль доступа болельщиков на территорию физкультурно-спортивных сооружений, в том числе проверять у них входные билеты.

При этом Шамко подчеркнул, что действия стюардов не могут заменять деятельность милиции по обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях.

Законопроект расширяет перечень ограничений во время проведения спортивных мероприятий. В частности документ запрещает: находиться во время проведения спортивно-массового мероприятия на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения спортивно-массовых мероприятий, проходах, выходах и входах; находиться в месте проведения спортивно-массового мероприятия с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; иметь при себе предмет, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40x40x45 сантиметров, мешающий другим болельщикам, кроме случаев, когда пронос такого предмета согласован с организатором спортивно-массового мероприятия; осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, заменяющими входной билет), распространять любым способом продукцию политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

Законопроект регламентирует и вопросы заключения гражданско-правовых договоров о спортивной подготовке, а также возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку; расширяет перечень нарушений, признаваемых допингом в спорте, и др.