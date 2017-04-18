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Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru после жалобы «Матч ТВ»

19.04.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Роскомнадзор не будет блокировать популярный портал Sports.ru, сообщил глава ведомства Александр Жаров на расширенной коллегии в среду.

«Мы отмониторили сайт Sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет», – сказал Жаров.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор не стремится к блокировке, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

Во вторник, 18 апреля, Sports.ru получил от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».

«Матч ТВ» потребовал через суд и Роскомнадзор блокировки Sports.ru – якобы за «пиратский контент»

 
 
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Роскомнадзор не будет блокировать популярный портал Sports.ru, сообщил глава ведомства Александр Жаров на расширенной коллегии в среду.

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