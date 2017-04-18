МИНСК, 19 апр — Sputnik. Агрессивно настроенных фанатов в Беларуси около 4% от общего числа болельщиков, в ближайшее время им могут запретить посещать стадионы, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik Владимир Песня Болельщикам-хулиганам запретят приходить на стадионы

В среду Палата представителей Национального собрания Беларуси одобрили законопроект, который направлен на охрану общественной безопасности во время проведения спортивных мероприятий.

"Принимаемая норма касается, главным образом, футбольных болельщиков, потому что именно они доставляют нам больше всего проблем. На сегодня у нас около 130 уже засветившихся горе-болельщиков", — сказал заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

Он заметил, что в РФ подобные "паспорта болельщиков" уже выдают. Мельченко также сообщил, что такой запрет будет действовать не только на болельщиков с белорусским гражданством: под действие статьи КоАП будут подпадать и иностранные граждане, если они уже отличились противоправным поведением на белорусских стадионах.



© Sputnik / Виктор Толочко К футбольным фанатам в Беларуси будут применять административный запрет

Обсуждая с представителем МВД вопросы спортивной безопасности, депутаты интересовались, как именно правоохранители будут не допускать хулиганов-болельщиков на стадионы.

В данной связи Мельченко пояснил, что МВД располагает богатыми фотоматериалами, которые были собраны благодаря установленным на стадионах системам видеонаблюдения. Эти системы позволяют идентифицировать личность человека. Планируется, что списки граждан, кому ограничено посещение спортивных объектов, будут публиковаться на сайте МВД.

Со своей стороны депутат Ольга Политико поинтересовалась, сколько будет стоить оснащение спортивных объектов таким оборудованием. На это представитель МВД заметил, что пока сумму сложно подсчитать. Вместе с тем он напомнил, что ответственность за техническое оснащение спортивных объектов несут их владельцы.

Проверять, чтобы на стадионы не проникли те, кому это запрещено, будут сотрудники милиции на входе в спортивные объекты. Для этого в спортивных сооружениях установят системы видеофиксации и контроля.



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси создают систему запретов для болельщиков-хулиганов

Принял участие в обсуждении этого вопроса и глава Минспорта Александр Шамко. Он пояснил, что с введением в КоАП этой нормы "огульное переоснащение стадионов не начнется". Дополнительные траты на безопасность будут учитываться при строительстве новых и реконструкции уже построенных спортивных объектов.

"Минспорта не видит для себя проблемы в поведении болельщиков. Я думаю, что принятие документа носит больше профилактический характер для тех людей, которые агрессивно ведут себя на стадионах", — сказал министр.

По данным МВД, за текущий год зарегистрировано 29 происшествий с болельщиками, как во время проведения соревнований, так и после них. Сотрудниками милиции составлено 90 протоколах о правонарушениях и задержано более 100 человек. Для сравнения, в минувшем году органами внутренних дел составлено порядка ста административных протоколов в отношении болельщиков. В отношении 18 "активных фанатов" было возбуждено 218 уголовных дел .