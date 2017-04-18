Палата представителей 19 апреля приняла в первом чтении поправки в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, в Кодекс об административных правонарушениях законопроект вводит новый вид административного взыскания – «административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений».

Он предполагает временный запрет физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения в дни проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.

Запрет будет устанавливаться в качестве дополнительного административного взыскания на срок от трех месяцев до трех лет за совершение административного правонарушения (всего по 33 статьям КоАП) на территории физкультурно-спортивных сооружений.

Кроме того, законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение физическим лицом условий административного запрета.

Новый вид административного взыскания планируется реализовывать путем использования программных и аппаратных средств систем видеонаблюдения по распознаванию лиц правонарушителей, осуществления пропускного режима в местах проведения мероприятий с визуальным контролем входящих граждан, проверки документов и т. д.

Проектом закона предусматривается размещение на официальном сайте МВД сведений о лицах, подвергнутых административному запрету на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Мельченко подчеркнул, что действие законопроекта будет распространяться «исключительно на лиц, которые не приемлют общепринятые правила поведения», и «не отразится на добропорядочных гражданах, оградив их от потенциальных правонарушителей».

Кроме того, отметил представитель МВД, принятие законопроекта поможет более активной интеграции Беларуси в мировые процессы проведения спортивно-массовых мероприятий, а значит, и более высокому уровню их проведения.

Мельченко также сообщил, что в стране около 3,5 тыс. активных болельщиков, прежде всего футбольных. Из них в качестве «горе-болельщиков», отметил он, «засветились» 130 человек, больше всего – из Минска и Минской области.