|
В КоАП будет внесен запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений
19.04.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Палата представителей 19 апреля приняла в первом чтении поправки в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, в Кодекс об административных правонарушениях законопроект вводит новый вид административного взыскания – «административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений».
Он предполагает временный запрет физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения в дни проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.
Запрет будет устанавливаться в качестве дополнительного административного взыскания на срок от трех месяцев до трех лет за совершение административного правонарушения (всего по 33 статьям КоАП) на территории физкультурно-спортивных сооружений.
Кроме того, законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение физическим лицом условий административного запрета.
Новый вид административного взыскания планируется реализовывать путем использования программных и аппаратных средств систем видеонаблюдения по распознаванию лиц правонарушителей, осуществления пропускного режима в местах проведения мероприятий с визуальным контролем входящих граждан, проверки документов и т. д.
Проектом закона предусматривается размещение на официальном сайте МВД сведений о лицах, подвергнутых административному запрету на посещение физкультурно-спортивных сооружений.
Мельченко подчеркнул, что действие законопроекта будет распространяться «исключительно на лиц, которые не приемлют общепринятые правила поведения», и «не отразится на добропорядочных гражданах, оградив их от потенциальных правонарушителей».
Кроме того, отметил представитель МВД, принятие законопроекта поможет более активной интеграции Беларуси в мировые процессы проведения спортивно-массовых мероприятий, а значит, и более высокому уровню их проведения.
Мельченко также сообщил, что в стране около 3,5 тыс. активных болельщиков, прежде всего футбольных. Из них в качестве «горе-болельщиков», отметил он, «засветились» 130 человек, больше всего – из Минска и Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей 19 апреля приняла в первом чтении поправки в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии