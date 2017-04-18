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Андрей Стась выбран капитаном национальной сборной Беларуси
19.04.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитаном сборной Беларуси был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов.
Сборная Беларуси продолжает подготовку к чемпионату мира во Франции и Германии, который стартует 5 мая.
В ближайшие пятницу и субботу белорусы в рамках «Евровызова» сыграют в Гродно с командой Швеции. Начало поединков соответственно в 19.00 и 17.00.
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Капитаном сборной Беларуси был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов.
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