Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров накануне матча со швейцарками рассказал, о чем Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, попросила партнерш.

«Вчера встретились с Азаренко. Вика попросила команду сделать все, чтобы пройти швейцарок и позволить ей сыграть в финале. Наш первый номер хочет вернуться в сборную!» – сказал Дубров.

Игры полуфинала Кубка федерации Беларусь — Швейцария состоятся 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».