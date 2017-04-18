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Эдуард Дубров: «Азаренко попросила команду сделать все, чтобы пройти швейцарок и позволить ей сыграть в финале»

19.04.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров накануне матча со швейцарками рассказал, о чем Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, попросила партнерш.

«Вчера встретились с Азаренко. Вика попросила команду сделать все, чтобы пройти швейцарок и позволить ей сыграть в финале. Наш первый номер хочет вернуться в сборную!» – сказал Дубров.

Игры полуфинала Кубка федерации Беларусь — Швейцария состоятся 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».

 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров накануне матча со швейцарками рассказал, о чем Виктория Азаренко, пока не возобновившая карьеру, попросила...

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