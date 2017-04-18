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Павел Рыбак: «Теперь приезжаем на стадион в день игры, а не за сутки. Кажется, это инициатива Кубарева»
19.04.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Павел Рыбак рассказал о нововведениях в команде.
— Ощутили атмосферу гостевого поединка после домашнего?
— Нормально себя чувствуем. Разве что у нас новая методика подготовки к играм. Мы теперь приезжаем на стадион в день игры, а не за сутки до неё, как было раньше. Исправно набираем очки, поэтому, наверное, новая методика даёт результат.
— В связи с чем появилось это нововведение?
— Если честно, не знаю. Кажется, это инициатива главного тренера Олега Кубарева. Наверное, в Солигорске просто хорошие условия для подготовки. Зачем проводить где-то лишнюю тренировку, если это можно сделать на базе?
— К требованиям и нагрузкам нового рулевого уже привыкли?
— Олег Михайлович «грузит» больше, чем кто бы то ни было. Пока это самое яркое впечатление. Рассказывает какие-то тактические моменты, – сказал Рыбак.
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Павел Рыбак: «Теперь приезжаем на стадион в день игры, а не за сутки. Кажется, это инициатива Кубарева»
Защитник «Шахтера» Павел Рыбак рассказал о нововведениях в команде.
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