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Павел Рыбак: «Теперь приезжаем на стадион в день игры, а не за сутки. Кажется, это инициатива Кубарева»

19.04.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Шахтера» Павел Рыбак рассказал о нововведениях в команде.

— Ощутили атмосферу гостевого поединка после домашнего?

— Нормально себя чувствуем. Разве что у нас новая методика подготовки к играм. Мы теперь приезжаем на стадион в день игры, а не за сутки до неё, как было раньше. Исправно набираем очки, поэтому, наверное, новая методика даёт результат.

— В связи с чем появилось это нововведение?

— Если честно, не знаю. Кажется, это инициатива главного тренера Олега Кубарева. Наверное, в Солигорске просто хорошие условия для подготовки. Зачем проводить где-то лишнюю тренировку, если это можно сделать на базе?

— К требованиям и нагрузкам нового рулевого уже привыкли?

— Олег Михайлович «грузит» больше, чем кто бы то ни было. Пока это самое яркое впечатление. Рассказывает какие-то тактические моменты, – сказал Рыбак.

 
 
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Защитник «Шахтера» Павел Рыбак рассказал о нововведениях в команде.

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