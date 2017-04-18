Теннисистка Тимеа Бачински поделилась ожиданиями от матча против Беларуси.

– Я не первый раз в Беларуси. Играла здесь на турнире ITF в 2005 году, он проходил именно в Минске. Помню, что этот город отложился у меня в памяти. Знала, что он является столицей Беларуси, увидела, что здесь так красиво и чисто. Правда, в Биле было куда теплее. (Улыбается.) Но все равно нам удалось в день приезда немного погулять по городу. Вечером понедельника выбрались в «Гоанд кафе». Были приятно удивлены тем фактом, что персонал этого заведения знал французский язык.

– Что вы думаете о белорусской сборной?

– Знаете, какая первая мысль? Нет Вики! Спасибо, Вика! (Улыбается.) Пусть все будет хорошо у тебя и ребенка. Если серьезно, то считаю, что у вас сильная сборная. Так просто в полуфинал Мировой группы не выходят. Также у вас молодая команда. Знакома в большей степени с Александрой Саснович. Она не раз хорошо играла на крупных турнирах. Допустим, на прошлой неделе проявила себя здорово.

Другие девушки тоже прогрессируют. Думаю, в скором времени они также смогут заявить о себе на самых престижных соревнованиях. Виктория Азаренко — пример для всей белорусской молодежи. Так что все будут стараться. Наверняка получится равный матч. Надеюсь, мы все-таки выиграем. По крайней мере, я и весь наш коллектив с оптимизмом смотрим на этот матч, – сказала Бачински.