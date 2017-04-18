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Алексей Баранов: «Произошедшее со Степановым не лезет ни в какие рамки. Чем руководствовался наставник сборной, выгоняя такого хоккеиста?»

19.04.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник сборной Беларуси Алексей Баранов раскритиковал решение Дэйва Льюиса отчислить из команды Андрея Степанова.

– Стало ли для вас шоком данное решение Дэйва Льюиса?

– Безусловно. Об этом я узнал по приезде национальной команды в Минск. Ребята вернулись из Бобруйска после поединка с Германией. Произошедшее не лезет ни в какие рамки. Чем руководствовался наставник сборной, выгоняя такого хоккеиста?

Достаточно посмотреть статистику Андрея на последних топ-турнирах! Игрок приносил колоссальную пользу сборной, и как на это можно закрыть глаза? Еще я более детально изучил ситуацию с Бэйленом, и похоже, что все дело в личной неприязни Дэйва Льюиса к Нику. Защитник хотел приехать и помочь сборной Беларуси, но его не хотят здесь видеть.

– Сложившаяся ситуация может поспособствовать разладу внутри коллектива?

– Сами понимаете, что в любой команде есть дружеские отношения. Кто-то больше связан, кто-то меньше, но сам факт. Если брать Степанова, то он очень компанейский парень. Все его поддерживают, как в сборной, так и в клубе. Его отсутствие не может не сказаться на обстановке.

- Дэйв Льюис в своем интервью сказал, что Степанов недостаточно отрабатывает во всех зонах, в том числе и в обороне...

– Это просто отговорки. Что-то ведь нужно сказать журналистам для отвода глаз. Андрей может забивать, всегда нацелен на ворота соперника. Кроме того, он никогда не славился нарушениями командной дисциплины. Как можно не замечать все эти плюсы?! – удивился Баранов.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-защитник сборной Беларуси Алексей Баранов раскритиковал решение Дэйва Льюиса отчислить из команды Андрея Степанова.

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