23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, которая на следующей неделе вернется на вершину мирового рейтинга, в снэпчате сообщила, что находится на 20-й неделе беременности.

Напомним, 35-летняя американка в конце года обручилась с основателем Reddit Алексисом Оганяном, заявив после этого, что предстоящая свадьба не повлияет на ее турнирный график.



