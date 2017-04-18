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Серена Уильямс объявила о беременности
19.04.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, которая на следующей неделе вернется на вершину мирового рейтинга, в снэпчате сообщила, что находится на 20-й неделе беременности.
Напомним, 35-летняя американка в конце года обручилась с основателем Reddit Алексисом Оганяном, заявив после этого, что предстоящая свадьба не повлияет на ее турнирный график.
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, которая на следующей неделе вернется на вершину мирового рейтинга, в снэпчате сообщила, что...
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