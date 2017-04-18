﻿ НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

19.04.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука, главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Портлендом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
20 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Вашингтон» – 1-0

Хьюстон – Оклахома-Сити
Дата проведения
20 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Хьюстон» – 1-0

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
20 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.

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