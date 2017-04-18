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НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
19.04.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука, главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Портлендом».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
В серии впереди «Вашингтон» – 1-0
В серии впереди «Хьюстон» – 1-0
В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.
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